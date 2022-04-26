🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ноттингем Фореста» + ничья в матче «Астаны». Средний кэф – 2.10!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 3.05!
«Тобол» – «Астана»
⏰ 17:00
Ставка: Х за 3.05
- Ставка заходит в 3 последних очных матчах команд.
«Тренчин» – «ВиОн»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 1.61
- «Тренчин» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.
«Тироль» – «ЛАСК»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.72
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд.
«Суонси» – «Борнмут»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (нет) за 2.04
- Ставка заходит в 7 очных матчах команд кряду.
«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1) за 2.12
- В последних 5 играх «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Aleks Aleksandrov2
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