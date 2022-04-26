Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.05!

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.05

Ставка заходит в 3 последних очных матчах команд.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.61

«Тренчин» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 2.04

Ставка заходит в 7 очных матчах команд кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.12

В последних 5 играх «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!