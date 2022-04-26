Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ноттингем Фореста» + ничья в матче «Астаны». Средний кэф – 2.10!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.05!

«Тобол» – «Астана»

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.05

  • Ставка заходит в 3 последних очных матчах команд. 

«Тренчин» – «ВиОн»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.61

  • «Тренчин» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.  

«Тироль» – «ЛАСК»

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд. 

«Суонси» – «Борнмут»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 2.04

  • Ставка заходит в 7 очных матчах команд кряду. 

«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.12

  • В последних 5 играх «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Aleks Aleksandrov2
0% WR0% ROI
возможно,но не все 💯
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