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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.59!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.04

Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 20:45

Ставка: П2 за 2.59

«Сивасспор» побеждает в 3 из 5 последних очных игр.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.70

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 21:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.77

«Низ» заходит в 3 из 5 последних личных встреч команд.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!