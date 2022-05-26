🔥 5 трендов на сегодня: голы в Голландии + «верх» в чемпионате Норвегии. Средний кэф – 2.06!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 2.59!
«Русенборг» – «Хаугесунн»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.04
- Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.
«Кайсериспор» – «Сивасспор»
⏰ 20:45
Ставка: П2 за 2.59
- «Сивасспор» побеждает в 3 из 5 последних очных игр.
«Витесс» – «АЗ Алкмар»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей обеих команд.
«Сарпсборг» – «Мольде»
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.70
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных матчей.
«Монца» – «Пиза»
⏰ 21:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.77
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних личных встреч команд.
💥 Средний кэф – 2.06!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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