Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в Голландии + «верх» в чемпионате Норвегии. Средний кэф – 2.06!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.59!

«Русенборг» – «Хаугесунн»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.04

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.

«Кайсериспор» – «Сивасспор»

⏰ 20:45

Ставка: П2 за 2.59

  • «Сивасспор» побеждает в 3 из 5 последних очных игр. 

«Витесс» – «АЗ Алкмар»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Сарпсборг» – «Мольде»

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.70

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных матчей. 

«Монца» – «Пиза»

⏰ 21:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.77

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних личных встреч команд. 

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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delatech07
66.7% WR-0.3% ROI
That's a nice analysis. I agree 90%
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