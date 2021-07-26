🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Нижний Новгород» – «Сочи» + ИТ «КР Рейкьявик». Средний кэф – 2.41!
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Сегодня в России завершится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в Польше, Швеции и Франции.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.69 до 3.44!
«Нижний Новгород» – «Сочи»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.50
- В 7 из 9 последних матчей «Сочи» в РПЛ команды забивали как минимум 3 гола.
«Висла» – «Заглембе»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.69
- В 7 последних матчах «Вислы» забивали обе команды.
«Эстерсунд» – «Хальмстад»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.44
- «Хальмстад» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.
«Дижон» – «Сошо»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.27
- В каждом из 5 последних матчей «Сошо» было забито более 2 мячей.
«КР Рейкьявик» – «Филкир»
⏰ 22:15
Ставка: ИТ1М (1,5) 2.17
- «КР Рейкьявик» забивает «Филкиру» 1 и менее мячей в 3 домашних матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.41!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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