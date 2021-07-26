Сегодня в России завершится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в Польше, Швеции и Франции.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.69 до 3.44!

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.50

В 7 из 9 последних матчей «Сочи» в РПЛ команды забивали как минимум 3 гола.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.69

В 7 последних матчах «Вислы» забивали обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.44

«Хальмстад» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.27

В каждом из 5 последних матчей «Сошо» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:15

Ставка: ИТ1М (1,5) 2.17

«КР Рейкьявик» забивает «Филкиру» 1 и менее мячей в 3 домашних матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!