Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Нижний Новгород» – «Сочи» + ИТ «КР Рейкьявик». Средний кэф – 2.41!

автор Николай Караман

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Сегодня в России завершится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в Польше, Швеции и Франции.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.69 до 3.44!

«Нижний Новгород» – «Сочи»

19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.50

  • В 7 из 9 последних матчей «Сочи» в РПЛ команды забивали как минимум 3 гола.

«Висла» – «Заглембе»

19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.69

  • В 7 последних матчах «Вислы» забивали обе команды.

«Эстерсунд» – «Хальмстад»

20:00

Ставка: Ничья за 3.44

  • «Хальмстад» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.

«Дижон» – «Сошо»

21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.27

  • В каждом из 5 последних матчей «Сошо» было забито более 2 мячей.

«КР Рейкьявик» – «Филкир»

22:15

Ставка: ИТ1М (1,5) 2.17

  • «КР Рейкьявик» забивает «Филкиру» 1 и менее мячей в 3 домашних матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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