🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидтьюлланда» + ТБ в Гибралтаре. Средний кэф – 2.26!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.90 до 3.10!
«АЕК» Ларнака – «Мидтьюлланд»
⏰ 18:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.94
- В последних 3 матчах «Мидтьюлланда» забивают обе команды.
«Линкольн» – «Тобол»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.09
- В каждом из последних 8 выездных матчей «Тобола» было забито более 2 мячей.
«Шериф» – «Марибор»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.90
- «Шериф» не пропускает в 4 матчах кряду.
«Дюделанж» – «Пюник»
⏰ 20:30
Ставка: Ничья за 3.10
- «Пюник» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Шэмрок Роверс» – «Лудогорец»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 2.26
- «Лудогорец» одержал победу в 18 из последних 22 матчей.
💥 Средний кэф – 2.26!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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