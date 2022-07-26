Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.10!

⏰ 18:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

В последних 3 матчах «Мидтьюлланда» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

В каждом из последних 8 выездных матчей «Тобола» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.90

«Шериф» не пропускает в 4 матчах кряду.

⏰ 20:30

Ставка: Ничья за 3.10

«Пюник» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.26

«Лудогорец» одержал победу в 18 из последних 22 матчей.

💥 Средний кэф – 2.26!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!