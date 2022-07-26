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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидтьюлланда» + ТБ в Гибралтаре. Средний кэф – 2.26!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.10!

«АЕК» Ларнака – «Мидтьюлланд»

⏰ 18:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

  • В последних 3 матчах «Мидтьюлланда» забивают обе команды.

«Линкольн»  – «Тобол»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

  • В каждом из последних 8 выездных матчей «Тобола» было забито более 2 мячей.

«Шериф» – «Марибор»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.90

  • «Шериф» не пропускает в 4 матчах кряду.

«Дюделанж» – «Пюник»

⏰ 20:30

Ставка: Ничья за 3.10

  • «Пюник» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

«Шэмрок Роверс» – «Лудогорец»

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.26

  • «Лудогорец» одержал победу в 18 из последних 22 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.26!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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