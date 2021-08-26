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Сегодня мы узнаем, кто выйдет в групповой этап ЛЕ и Лиги Конференций! Сможет ли «Тоттенхэм» отыграться дома с 0:1? Отнимет ли ЦСКА очки у «Зенита» в гостях?

Кроме того, «Спартак» сыграет с «Сочи» в рамках шестого тура РПЛ.

Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.47 до 1.90!

⏰ 18:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.90

«Алашкерт» не забивает в последних 3 матчах.

⏰ 18:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.90

«Спартак» забивает в среднем 1,40 гола за матч во всех играх против «Сочи».

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 1.62

«Зенит» выиграл 5 домашних матчей подряд.

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.47

«Тоттенхэм» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 1.87

«Слован» не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Все тренды к матчам были найдены на сайте: https://oddspedia.com/ru/stavk...

💥 Средний кэф – 1.75!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!