🔥 5 трендов на сегодня: «1Х» Слована + ИТ «Спартака». Средний кэф – 1.75!
Ставишь на сегодняшние матчи? Делай это с вместе с фрибетом до 3 000 рублей от Pin-Up.ru!
Сегодня мы узнаем, кто выйдет в групповой этап ЛЕ и Лиги Конференций! Сможет ли «Тоттенхэм» отыграться дома с 0:1? Отнимет ли ЦСКА очки у «Зенита» в гостях?
Кроме того, «Спартак» сыграет с «Сочи» в рамках шестого тура РПЛ.
Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.47 до 1.90!
«Алашкерт» – «Рейнджерс»
⏰ 18:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.90
- «Алашкерт» не забивает в последних 3 матчах.
«Спартак» – «Сочи»
⏰ 18:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.90
- «Спартак» забивает в среднем 1,40 гола за матч во всех играх против «Сочи».
«Зенит» – ЦСКА
⏰ 20:45
Ставка: П1 за 1.62
- «Зенит» выиграл 5 домашних матчей подряд.
«Тоттенхэм» – «Пасуш де Феррейра»
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.47
- «Тоттенхэм» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.
«Слован» – «Олимпиакос»
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 1.87
- «Слован» не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
Все тренды к матчам были найдены на сайте: https://oddspedia.com/ru/stavk...
💥 Средний кэф – 1.75!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
brat2211
43.6% WR-6.61% ROI