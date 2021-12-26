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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Вест Хэма» + голы в матче «Арсенала». Средний кэф – 2.29!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!

«Норвич» – «Арсенал»

18:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.00

  • В последних 3 выездных матчах «Арсенала» забивают обе команды.

«Вест Хэм» – «Саутгемптон»

18:00

Ставка: П1 за 1.90

  • «Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в 7 из последних 10 матчей.

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.83

  • «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Астон Вилла» – «Челси»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.19

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Астон Виллы» было забито более 2 мячей.

«Брайтон» – «Брентфорд»

23:00

Ставка: Ничья за 3.54

  • «Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.29!

Комментарии
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Karomatillo Hamidov1
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👍👍👍👍👍
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