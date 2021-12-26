АПЛ спасает эти выходные! На что можно поставить в Boxing Day?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.00

В последних 3 выездных матчах «Арсенала» забивают обе команды.

⏰ 18:00

Ставка: П1 за 1.90

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.83

«Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.19

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Астон Виллы» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.54

«Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.29!