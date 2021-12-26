🔥 5 трендов на сегодня: победа «Вест Хэма» + голы в матче «Арсенала». Средний кэф – 2.29!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!
«Норвич» – «Арсенал»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.00
- В последних 3 выездных матчах «Арсенала» забивают обе команды.
«Вест Хэм» – «Саутгемптон»
⏰ 18:00
Ставка: П1 за 1.90
- «Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в 7 из последних 10 матчей.
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.83
- «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Астон Вилла» – «Челси»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.19
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Астон Виллы» было забито более 2 мячей.
«Брайтон» – «Брентфорд»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.54
- «Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 11 матчей.
💥 Средний кэф – 2.29!
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Karomatillo Hamidov1
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