Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.68 до 3.65!

⏰ 15:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

В каждом из последних 4 матчей Ливана было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:15

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.05

Оман забивает в 7 последних выездных матчах.

⏰ 20:30

Ставка: Ничья за 3.65

Ничья была зафиксирована в 6 из последних 8 очных матчей.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 3.40

«Юнион Сент-Жиллуа» одержал победу в 7 последних выездных матчах.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.02

В последних 5 матчах на поле «Эшторила» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!