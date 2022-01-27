Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Проигрыш «Брюгге» + голы в матче «Эшторила». Средний кэф – 2.56!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.65!

Ливан — Южная Корея

15:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

  • В каждом из последних 4 матчей Ливана было забито 2 и менее мячей.

Саудовская Аравия – Оман

20:15

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.05

  • Оман забивает в 7 последних выездных матчах.

«Академия Пушкаша» – «Ференцварош»

20:30

Ставка: Ничья за 3.65

  • Ничья была зафиксирована в 6 из последних 8 очных матчей.

«Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа»

22:45

Ставка: П2 за 3.40

  • «Юнион Сент-Жиллуа» одержал победу в 7 последних выездных матчах.

«Эшторил» – «Арука»

23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.02

  • В последних 5 матчах на поле «Эшторила» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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