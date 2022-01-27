🔥 5 трендов на сегодня: Проигрыш «Брюгге» + голы в матче «Эшторила». Средний кэф – 2.56!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.68 до 3.65!
Ливан — Южная Корея
⏰ 15:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.68
- В каждом из последних 4 матчей Ливана было забито 2 и менее мячей.
Саудовская Аравия – Оман
⏰ 20:15
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.05
- Оман забивает в 7 последних выездных матчах.
«Академия Пушкаша» – «Ференцварош»
⏰ 20:30
Ставка: Ничья за 3.65
- Ничья была зафиксирована в 6 из последних 8 очных матчей.
«Брюгге» – «Юнион Сент-Жиллуа»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 3.40
- «Юнион Сент-Жиллуа» одержал победу в 7 последних выездных матчах.
«Эшторил» – «Арука»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ: Да за 2.02
- В последних 5 матчах на поле «Эшторила» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.56!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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