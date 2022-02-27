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🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Лилля» + «верх» в матче «Ромы». Средний кэф – 2.45!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 4.25!

«Бохум» – «Лейпциг»

17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.70

  • В последних 4 матчах «Бохума» забивают обе команды.

«Севилья» – «Бетис»

18:15

Ставка: П1 за 2.39

  • «Севилья» победила в 9 из последних 12 домашних матчей.

«Специя» – «Рома»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.79

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.

«Лион» – «Лилль»

22:45

Ставка: Х2 за 2.14

  • «Лион» не выигрывает у «Лилля» на протяжении 10 матчей.

«Барселона» – «Атлетик»

23:00

Ставка: Ничья за 4.25

  • «Атлетик» сыграл вничью в 8 из последних 13 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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