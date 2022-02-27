Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 4.25!

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.70

В последних 4 матчах «Бохума» забивают обе команды.

⏰ 18:15

Ставка: П1 за 2.39

«Севилья» победила в 9 из последних 12 домашних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.79

В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 2.14

«Лион» не выигрывает у «Лилля» на протяжении 10 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 4.25

«Атлетик» сыграл вничью в 8 из последних 13 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!