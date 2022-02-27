🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Лилля» + «верх» в матче «Ромы». Средний кэф – 2.45!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 4.25!
«Бохум» – «Лейпциг»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.70
- В последних 4 матчах «Бохума» забивают обе команды.
«Севилья» – «Бетис»
⏰ 18:15
Ставка: П1 за 2.39
- «Севилья» победила в 9 из последних 12 домашних матчей.
«Специя» – «Рома»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.79
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.
«Лион» – «Лилль»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 2.14
- «Лион» не выигрывает у «Лилля» на протяжении 10 матчей.
«Барселона» – «Атлетик»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 4.25
- «Атлетик» сыграл вничью в 8 из последних 13 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.45!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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