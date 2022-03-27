Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Алькоркона» + непроигрыш «Уэски». Средний кэф – 2.50!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.49 до 3.62!

«Мирандес» – «Понферрадина»

16:00

Ставка: П2 за 3.35

  • «Мирандес» проиграл «Понферрадине» в 5 матчах кряду.

«Эммен» – «Телстар»

18:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.86

  • В последних 3 выездных матчах «Телстара» забивают обе команды.

«Малага» – «Уэска»

20:15

Ставка: Х2 за 1.49

  • «Малага» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«Алькоркон» – «Вальядолид»

20:15

Ставка: Ничья за 3.62

  • «Алькоркон» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.

«Альмерия» – «Жирона»

23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.22

  • «Альмерия» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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