🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Алькоркона» + непроигрыш «Уэски». Средний кэф – 2.50!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.49 до 3.62!
«Мирандес» – «Понферрадина»
⏰ 16:00
Ставка: П2 за 3.35
- «Мирандес» проиграл «Понферрадине» в 5 матчах кряду.
«Эммен» – «Телстар»
⏰ 18:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.86
- В последних 3 выездных матчах «Телстара» забивают обе команды.
«Малага» – «Уэска»
⏰ 20:15
Ставка: Х2 за 1.49
- «Малага» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«Алькоркон» – «Вальядолид»
⏰ 20:15
Ставка: Ничья за 3.62
- «Алькоркон» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.
«Альмерия» – «Жирона»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.22
- «Альмерия» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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