Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.49 до 3.62!

⏰ 16:00

Ставка: П2 за 3.35

«Мирандес» проиграл «Понферрадине» в 5 матчах кряду.

⏰ 18:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.86

В последних 3 выездных матчах «Телстара» забивают обе команды.

⏰ 20:15

Ставка: Х2 за 1.49

«Малага» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 20:15

Ставка: Ничья за 3.62

«Алькоркон» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.22

«Альмерия» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!