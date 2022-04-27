Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в Серии А + ОЗ в ЛЧ. Средний кэф – 2.87!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 4.95!

«Фиорентина» – «Удинезе»

19:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.40

  • «Удинезе» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Штурм» – «Зальцбург»

19:30

Ставка: 1Х за 2.23

  • «Штурм» проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«Болонья» – «Интер»

21:15

Ставка: Ничья за 4.95

  • «Интер» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

«Аталанта» – «Торино»

21:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.10

  • В каждом из последних 6 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.

«Ливерпуль» – «Вильярреал»

22:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.66

  • Обмена голов не было в 8 из 10 последних домашних матчей «Ливерпуля» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 2.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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