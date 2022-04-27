Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 4.95!

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.40

«Удинезе» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 19:30

Ставка: 1Х за 2.23

«Штурм» проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:15

Ставка: Ничья за 4.95

«Интер» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

⏰ 21:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.10

В каждом из последних 6 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.66

Обмена голов не было в 8 из 10 последних домашних матчей «Ливерпуля» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 2.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!