🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в Серии А + ОЗ в ЛЧ. Средний кэф – 2.87!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 4.95!
«Фиорентина» – «Удинезе»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.40
- «Удинезе» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Штурм» – «Зальцбург»
⏰ 19:30
Ставка: 1Х за 2.23
- «Штурм» проигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«Болонья» – «Интер»
⏰ 21:15
Ставка: Ничья за 4.95
- «Интер» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
«Аталанта» – «Торино»
⏰ 21:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.10
- В каждом из последних 6 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.
«Ливерпуль» – «Вильярреал»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.66
- Обмена голов не было в 8 из 10 последних домашних матчей «Ливерпуля» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 2.87!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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