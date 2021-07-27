Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Жальгирис» – «Ференцварош» + непроигрыш «Омонии». Средний кэф – 1.88!

автор Николай Караман

Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом 1000 рублей от Winline!

Сегодня мы узнаем, кто пройдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. Кроме того, пройдет матч первого тура в чемпионате Бельгии.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.45 до 2.75!

«Интер Эскальдес» – «Теута»

18:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

  • В 4 последних матчах «Интера» было забито 2 и менее мячей.

«Омония» – «Динамо» Загреб

19:00

Ставка: 1X за 1.78

  • «Омония» не проиграла в 7 последних домашних матчах в ЛЧ.

«ХИК» – «Мальме»

19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.75

  • «ХИК» забивал как минимум 2 гола в 4 последних домашних матчах в еврокубках.

«Флора» – «Легия»

19:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.45

  • Не больше трех голов забивалось в 7 из 9 последних домашних матчей «Флоры» в ЛЧ.

«Жальгирис» – «Ференцварош»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.64

  • Обе команды забивали в 9 из 10 последних выездных матчей «Ференцвароша» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 1.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.