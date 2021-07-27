Сегодня мы узнаем, кто пройдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. Кроме того, пройдет матч первого тура в чемпионате Бельгии.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.45 до 2.75!

⏰ 18:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

В 4 последних матчах «Интера» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:00

Ставка: 1X за 1.78

«Омония» не проиграла в 7 последних домашних матчах в ЛЧ.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.75

«ХИК» забивал как минимум 2 гола в 4 последних домашних матчах в еврокубках.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.45

Не больше трех голов забивалось в 7 из 9 последних домашних матчей «Флоры» в ЛЧ.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.64

Обе команды забивали в 9 из 10 последних выездных матчей «Ференцвароша» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 1.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!