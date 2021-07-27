🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Жальгирис» – «Ференцварош» + непроигрыш «Омонии». Средний кэф – 1.88!
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Сегодня мы узнаем, кто пройдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. Кроме того, пройдет матч первого тура в чемпионате Бельгии.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.45 до 2.75!
«Интер Эскальдес» – «Теута»
⏰ 18:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- В 4 последних матчах «Интера» было забито 2 и менее мячей.
«Омония» – «Динамо» Загреб
⏰ 19:00
Ставка: 1X за 1.78
- «Омония» не проиграла в 7 последних домашних матчах в ЛЧ.
«ХИК» – «Мальме»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.75
- «ХИК» забивал как минимум 2 гола в 4 последних домашних матчах в еврокубках.
«Флора» – «Легия»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (3,5) за 1.45
- Не больше трех голов забивалось в 7 из 9 последних домашних матчей «Флоры» в ЛЧ.
«Жальгирис» – «Ференцварош»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.64
- Обе команды забивали в 9 из 10 последних выездных матчей «Ференцвароша» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 1.88!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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