Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.36!

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.36

В каждом из последних 5 матчей «Линфилда» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.69

«Фенербахче» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 5 домашних матчей «Мальме» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.90

«КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 5 последних домашних матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.14

В последних 4 матчах «Олимпиакоса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.97!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!