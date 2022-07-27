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🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Линфилда» + ИТ «Клаксвика». Средний кэф – 1.97!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.36!

«Буде-Глимт» – «Линфилд»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.36

  • В каждом из последних 5 матчей «Линфилда» было забито 2 и менее мячей.

«Фенербахче»  – «Динамо» Киев

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.69

  • «Фенербахче» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.

«Мальме» – «Жальгирис» Вильнюс

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Мальме» было забито более 2 мячей.

«КИ Клаксвик» – «Сутьеска» Никшич

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.90

  • «КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 5 последних домашних матчах.

«Олимпиакос» – «Маккаби» Хайфа

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.14

  • В последних 4 матчах «Олимпиакоса» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 1.97!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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