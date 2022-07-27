🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Линфилда» + ИТ «Клаксвика». Средний кэф – 1.97!
Готов к еврокубкам? Тогда используй бонус до 8000 рублей на любой матч уже сейчас!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.69 до 2.36!
«Буде-Глимт» – «Линфилд»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.36
- В каждом из последних 5 матчей «Линфилда» было забито 2 и менее мячей.
«Фенербахче» – «Динамо» Киев
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.69
- «Фенербахче» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.
«Мальме» – «Жальгирис» Вильнюс
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Мальме» было забито более 2 мячей.
«КИ Клаксвик» – «Сутьеска» Никшич
⏰ 21:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.90
- «КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 5 последних домашних матчах.
«Олимпиакос» – «Маккаби» Хайфа
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.14
- В последних 4 матчах «Олимпиакоса» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.97!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.