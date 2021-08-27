Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (да) в матче «Краснодар» – «Рубин» + ИТ «Динамо». Средний кэф – 2.08!

автор Данил Симонов

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В пятницу начинаются новые туры БундеслигиЛа Лигичемпионата Италии, а также пройдут заключительные матчи тура в РПЛ.

 Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.72 до 2.84!

«Урал» – «Ростов»

⏰ 16:30

Ставка: Обе забьют (да) за 2.07

  • В последних 4-х матчах «Ростова» забивают обе команды.

«Динамо» – «Локомотив»

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.10

  • В 8-ми из 11-ти последних домашних матчей в РПЛ «Динамо» забивало больше 1 гола.

«Краснодар» – «Рубин»

⏰ 20:30

Ставка: Обе забьют (да) за 1.73

  • В последних 3-х матчах каждой из команд происходил обмен голами.

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм»

⏰ 21:30

Ставка: 2Х за 2.84

  • «Хоффенхайм» не проигрывает на протяжении 9-ти матчей

«Верона» – «Интер»

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

  • В последних 5-ти матчах «Интера» забивалось более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.08!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
51.4% WR-6.23% ROI
Впринцепе зайдут .
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