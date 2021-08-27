🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (да) в матче «Краснодар» – «Рубин» + ИТ «Динамо». Средний кэф – 2.08!
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В пятницу начинаются новые туры Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионата Италии, а также пройдут заключительные матчи тура в РПЛ.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.72 до 2.84!
⏰ 16:30
Ставка: Обе забьют (да) за 2.07
- В последних 4-х матчах «Ростова» забивают обе команды.
«Динамо» – «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.10
- В 8-ми из 11-ти последних домашних матчей в РПЛ «Динамо» забивало больше 1 гола.
«Краснодар» – «Рубин»
⏰ 20:30
Ставка: Обе забьют (да) за 1.73
- В последних 3-х матчах каждой из команд происходил обмен голами.
«Боруссия» Д – «Хоффенхайм»
⏰ 21:30
Ставка: 2Х за 2.84
- «Хоффенхайм» не проигрывает на протяжении 9-ти матчей
«Верона» – «Интер»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.72
- В последних 5-ти матчах «Интера» забивалось более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.08!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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