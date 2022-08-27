🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в Англии + Ничья «Севильи». Средний кэф – 2.46!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 3.34!
«Саутгемптон» – «МЮ»
⏰ 14:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.66
- В каждом из последних 8 матчей «Саутгемптона» было забито более 2 мячей.
«Герта» – «Боруссия» Д
⏰ 16:30
Ставка: П2 за 1.76
- «Герта» проиграла «Боруссии» в 6 из последних 7 матчей.
«Брайтон» – «Лидс»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20
- «Лидс» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Ливерпуль» – «Борнмут»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.34
- В последних 7 матчах «Ливерпуля» забивают обе команды.
«Альмерия» – «Севилья»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.34
- «Севилья» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.
💥 Средний кэф – 2.46!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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