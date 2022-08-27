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🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в Англии + Ничья «Севильи». Средний кэф – 2.46!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.34!

«Саутгемптон» – «МЮ»

⏰ 14:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.66

  • В каждом из последних 8 матчей «Саутгемптона» было забито более 2 мячей.

«Герта» – «Боруссия» Д

⏰ 16:30

Ставка: П2 за 1.76

  • «Герта» проиграла «Боруссии» в 6 из последних 7 матчей.

«Брайтон» – «Лидс»

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20

  • «Лидс» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Ливерпуль» – «Борнмут»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.34

  • В последних 7 матчах «Ливерпуля» забивают обе команды.

«Альмерия» – «Севилья»

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.34

  • «Севилья» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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