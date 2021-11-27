🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ОЗ в матче «Баварии». Средний кэф – 2.41!
Сегодняшний день подарит нам огромное количество крутых матчей! Чего ждать от данных противостояний?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.61 до 3.52!
«Эмполи» – «Фиорентина»
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.32
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Фиорентины» было забито 2 и менее мячей.
«Вольфсбург» – «Боруссия» Д
⏰ 17:30
Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.52
- «Вольфсбург» не забивает «Боруссии» в 9 матчах кряду.
«Ювентус» – «Аталанта»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.26
- «Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в 8 из последних 11 домашних матчей.
«Бавария» – «Арминия»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.15
- В последних 3 матчах «Баварии» забивают обе команды.
«Вильярреал» – «Барселона»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.81
- В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.41!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Константин Быкадоров1
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