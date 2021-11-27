Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ОЗ в матче «Баварии». Средний кэф – 2.41!

автор Николай Караман

Сегодняшний день подарит нам огромное количество крутых матчей! Чего ждать от данных противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 3.52!

«Эмполи» – «Фиорентина»

17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.32

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Фиорентины» было забито 2 и менее мячей.

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д

17:30

Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.52

  • «Вольфсбург» не забивает «Боруссии» в 9 матчах кряду.

«Ювентус» – «Аталанта»

20:00

Ставка: П1 за 2.26 

  • «Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в 8 из последних 11 домашних матчей.

«Бавария» – «Арминия»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.15

  • В последних 3 матчах «Баварии» забивают обе команды.

«Вильярреал» – «Барселона»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

  • В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Константин Быкадоров1
0% WR0% ROI
арминия не забьет баварии
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