Сегодняшний день подарит нам огромное количество крутых матчей! Чего ждать от данных противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 3.52!

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.32

В каждом из последних 4 выездных матчей «Фиорентины» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 17:30

Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.52

«Вольфсбург» не забивает «Боруссии» в 9 матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.26

«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в 8 из последних 11 домашних матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.15

В последних 3 матчах «Баварии» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!