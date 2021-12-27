🔥 5 трендов на сегодня: победа «Мехелена» + голы в матче «МЮ». Средний кэф – 2.28!
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Завершающий матч 19 тура АПЛ, чемпионаты Бельгии и Турции: на что можно поставить в понедельник?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.58!
«Коньяспор» – «Бешикташ»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.58
- «Коньяспор» сыграл вничью с «Бешикташем» в 4 из последних 6 домашних матчей.
«Мехелен» – «Серезьен»
⏰ 20:45
Ставка: П1 за 1.72
- «Серезьен» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.
«Берсхот» – «Андерлехт»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.41
- В каждом из последних 6 матчей «Берсхота» было забито 2 и менее мячей.
«Сент-Труйден» – «Эйпен»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.94
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Труйдена» было забито более 2 мячей.
«Ньюкасл» – «МЮ»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.79
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.28!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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