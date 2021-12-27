Завершающий матч 19 тура АПЛ, чемпионаты Бельгии и Турции: на что можно поставить в понедельник?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.58!

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.58

«Коньяспор» сыграл вничью с «Бешикташем» в 4 из последних 6 домашних матчей.

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 1.72

«Серезьен» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

В каждом из последних 6 матчей «Берсхота» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Труйдена» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.79

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!