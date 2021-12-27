Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Мехелена» + голы в матче «МЮ». Средний кэф – 2.28!

автор Николай Караман

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Завершающий матч 19 тура АПЛ, чемпионаты Бельгии и Турции: на что можно поставить в понедельник?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.58!

«Коньяспор» – «Бешикташ»

20:00

Ставка: Ничья за 3.58

  • «Коньяспор» сыграл вничью с «Бешикташем» в 4 из последних 6 домашних матчей.

«Мехелен» – «Серезьен»

20:45

Ставка: П1 за 1.72

  • «Серезьен» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

«Берсхот» – «Андерлехт»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

  • В каждом из последних 6 матчей «Берсхота» было забито 2 и менее мячей.

«Сент-Труйден» – «Эйпен»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Труйдена» было забито более 2 мячей.

«Ньюкасл» – «МЮ»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.79

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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