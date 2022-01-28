Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.83

Ставка заходила в 3 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.93

Обмен голами случался в 4 из 5 последних очных игр.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.97

В последних 5 играх «Вальядолид» забивает по 0,80 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 2.13

«Нант» побеждает в 4 последних личных встречах.

⏰ 00:00

Ставка: Х за 3.54

Сборная Колумбии сыграла вничью в 4 из 5 последних матчей отбора ЧМ-2022.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!