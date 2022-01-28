Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Колумбии + победа «Нанта». Средний кэф – 2.28!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!

«Сент-Труйден» — «Шарлеруа»

22:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.83

  • Ставка заходила в 3 из 5 последних очных матчей. 

«Хаддерсфилд» – «Сток Сити»

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.93

  • Обмен голами случался в 4 из 5 последних очных игр. 

«Вальядолид» – «Спортинг Хихон»

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.97

  • В последних 5 играх «Вальядолид» забивает по 0,80 гола за матч.

«Нант» – «Брест»

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 2.13

  • «Нант» побеждает в 4 последних личных встречах. 

Колумбия – Перу

⏰ 00:00

Ставка: Х за 3.54

  • Сборная Колумбии сыграла вничью в 4 из 5 последних матчей отбора ЧМ-2022.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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