🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Колумбии + победа «Нанта». Средний кэф – 2.28!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.54!
«Сент-Труйден» — «Шарлеруа»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.83
- Ставка заходила в 3 из 5 последних очных матчей.
«Хаддерсфилд» – «Сток Сити»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.93
- Обмен голами случался в 4 из 5 последних очных игр.
«Вальядолид» – «Спортинг Хихон»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.97
- В последних 5 играх «Вальядолид» забивает по 0,80 гола за матч.
«Нант» – «Брест»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 2.13
- «Нант» побеждает в 4 последних личных встречах.
Колумбия – Перу
⏰ 00:00
Ставка: Х за 3.54
- Сборная Колумбии сыграла вничью в 4 из 5 последних матчей отбора ЧМ-2022.
💥 Средний кэф – 2.28!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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