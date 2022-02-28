🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Зенита» + «верх» в Португалии. Средний кэф – 2.72!
Будешь ставить по трендам? Тогда используй фрибет 2000 рублей от «Фонбет»!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.90 до 3.85!
«Зенит» – «Рубин»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- В последних 7 матчах на поле «Зенита» забивают обе команды.
«Касымпаша» – «Фенербахче»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.60
- «Фенербахче» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
«Академика» – «Академику де Визеу»
⏰ 22:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 4 матчей «Академики» было забито более 2 мячей.
«Аталанта» – «Сампдория»
⏰ 22:50
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Сампдории» было забито 2 и менее мячей.
«Гранада» – «Кадис»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 3.85
- «Гранада» проиграла в 5 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.72!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.