Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Зенита» + «верх» в Португалии. Средний кэф – 2.72!

автор Николай Караман

Будешь ставить по трендам? Тогда используй фрибет 2000 рублей от «Фонбет»!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.85!

«Зенит» – «Рубин»

19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • В последних 7 матчах на поле «Зенита» забивают обе команды.

«Касымпаша» – «Фенербахче»

20:00

Ставка: Ничья за 3.60

  • «Фенербахче» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

«Академика» – «Академику де Визеу»

22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 4 матчей «Академики» было забито более 2 мячей.

«Аталанта» – «Сампдория»

22:50

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Сампдории» было забито 2 и менее мячей.

«Гранада» – «Кадис»

23:00

Ставка: П2 за 3.85

  • «Гранада» проиграла в 5 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.72!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.