Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.85!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

В последних 7 матчах на поле «Зенита» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.60

«Фенербахче» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 4 матчей «Академики» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:50

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 4 выездных матчей «Сампдории» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 3.85

«Гранада» проиграла в 5 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.72!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!