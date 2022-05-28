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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.59 до 3.58!

⏰ 15:00

Ставка: 1Х за 3.58

«Динамо» Брест не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей в чемпионате Беларуси.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.59

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.28

Ставка заходит в 4 матчах «Витебска» кряду.

⏰ 19:15

Ставка: Х за 3.24

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 19:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.84

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр обеих команд.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!