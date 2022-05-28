🔥 5 трендов на сегодня: голы в чемпионате Беларуси + ничья в мате «Малаги». Средний кэф – 2.50!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.59 до 3.58!
«Динамо» Брест – «БАТЭ»
⏰ 15:00
Ставка: 1Х за 3.58
- «Динамо» Брест не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей в чемпионате Беларуси.
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.59
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных игр команд.
«Шахтер Солигорск» – «Витебск»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.28
- Ставка заходит в 4 матчах «Витебска» кряду.
«Луго» – «Малага»
⏰ 19:15
Ставка: Х за 3.24
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Аморебьета» – «Понферрадина»
⏰ 19:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.84
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр обеих команд.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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