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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Хальмстада» + Ничья в Египте. Средний кэф – 2.12!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.93!

«Аль-Мокавлун» – «Национальный Банк Египта»

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 2.93

  • «Национальный Банк Египта» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.

«Йончепинг» – «Эргрюте»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.13

  • В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Норрбю» – «Эстерсунд»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.02

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Норрбю» было забито 2 и менее мячей.

«Хальмстад» – «Треллеборг»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.61

  • «Хальмстад» забивает более 1 мяча в 7 матчах кряду.

«Замалек» – «Керамика Клеопатра»

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.92

  • В последних трех матчах «Замалека» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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