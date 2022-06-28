Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.93!

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 2.93

«Национальный Банк Египта» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.13

В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.02

В каждом из последних 5 домашних матчей «Норрбю» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.61

«Хальмстад» забивает более 1 мяча в 7 матчах кряду.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.92

В последних трех матчах «Замалека» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!