🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Хальмстада» + Ничья в Египте. Средний кэф – 2.12!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.93!
«Аль-Мокавлун» – «Национальный Банк Египта»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 2.93
- «Национальный Банк Египта» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.
«Йончепинг» – «Эргрюте»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.13
- В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Норрбю» – «Эстерсунд»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.02
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Норрбю» было забито 2 и менее мячей.
«Хальмстад» – «Треллеборг»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.61
- «Хальмстад» забивает более 1 мяча в 7 матчах кряду.
«Замалек» – «Керамика Клеопатра»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.92
- В последних трех матчах «Замалека» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.12!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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