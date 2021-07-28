🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Шерифа» + голы в матче «Мидтьюлланда» и «Селтика». Средний кэф – 1.82!
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Сегодня нас с вами ожидают еще несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вчера было довольно много интересных матчей. Ждать ли нам их и сегодня?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.52 до 2.25!
«Шериф» – «Алашкерт»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1М (2) за 2.25
- «Шериф» не забивал больше 2 голов в 15 из 16 последних домашних матчей в ЛЧ.
«Мидтьюлланд» – «Селтик»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.73
- В 8 из 11 предыдущих игр «Селтика» в ЛЧ был обмен голами.
«Галатасарай» – «ПСВ»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (3,5) за 1.52
- Не больше трех голов забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей «Галатасарая» в ЛЧ.
«Црвена Звезда» – «Кайрат»
⏰ 21:30
Ставка: ОЗ: Нет за 1.72
- Как минимум одна команда не забивала в 4 из 5 последних матчей «Кайрата».
«Янг Бойз» – «Слован»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.89
- В 6 из 8 предыдущих выездных игр «Слована» в еврокубках забивалось больше 2 голов.
💥 Средний кэф – 1.82!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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