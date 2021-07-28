Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Шерифа» + голы в матче «Мидтьюлланда» и «Селтика». Средний кэф – 1.82!

автор Николай Караман

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Сегодня нас с вами ожидают еще несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вчера было довольно много интересных матчей. Ждать ли нам их и сегодня?

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.52 до 2.25!

«Шериф» – «Алашкерт»

20:00

Ставка: ИТ1М (2) за 2.25

  • «Шериф» не забивал больше 2 голов в 15 из 16 последних домашних матчей в ЛЧ.

«Мидтьюлланд» – «Селтик»

20:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.73

  • В 8 из 11 предыдущих игр «Селтика» в ЛЧ был обмен голами.

«Галатасарай» – «ПСВ»

21:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.52

  • Не больше трех голов забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей «Галатасарая» в ЛЧ.

«Црвена Звезда» – «Кайрат»

21:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.72

  • Как минимум одна команда не забивала в 4 из 5 последних матчей «Кайрата».

«Янг Бойз» – «Слован»

⏰ 21:45 

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

  • В 6 из 8 предыдущих выездных игр «Слована» в еврокубках забивалось больше 2 голов.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
53.3% WR-5.04% ROI
Шериф п1. (тб.и 03.)  Септик п2. и тб. (об.заб.03.)  ПСВ.п2. (т.б. 03 .Да .) Кайрат п2. т .(б. - об.з.)  Янг Бойз п1.т.б.(об.з.03.)
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