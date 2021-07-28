Сегодня нас с вами ожидают еще несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вчера было довольно много интересных матчей. Ждать ли нам их и сегодня?

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.52 до 2.25!

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1М (2) за 2.25

«Шериф» не забивал больше 2 голов в 15 из 16 последних домашних матчей в ЛЧ.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.73

В 8 из 11 предыдущих игр «Селтика» в ЛЧ был обмен голами.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.52

Не больше трех голов забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей «Галатасарая» в ЛЧ.

⏰ 21:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.72

Как минимум одна команда не забивала в 4 из 5 последних матчей «Кайрата».

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

В 6 из 8 предыдущих выездных игр «Слована» в еврокубках забивалось больше 2 голов.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!