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🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Судувы» + победа «Мольде». Средний кэф – 2.25!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!

«Габала» – «Фехервар»

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.40

  • «Габала» сыграла вничью в 7 из последних 11 домашних матчей.

«Маккаби» Нетанья  – «Истанбул»

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

  • В последних 3 матчах «Истанбула» забивают обе команды.

«Эльфсборг» – «Мольде»

⏰ 19:45

Ставка: П2 за 2.62

  • «Мольде» победил в 14 из последних 17 матчей.

«Нефтчи» – «Арис» Лимасол

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Нефтчи» было забито 2 и менее мячей.

«Виборг» – «Судува»

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 5 выездных матчей «Судувы» было забито более 2 мячей. 

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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