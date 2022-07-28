Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.40

«Габала» сыграла вничью в 7 из последних 11 домашних матчей.

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

В последних 3 матчах «Истанбула» забивают обе команды.

⏰ 19:45

Ставка: П2 за 2.62

«Мольде» победил в 14 из последних 17 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

В каждом из последних 5 домашних матчей «Нефтчи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 5 выездных матчей «Судувы» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!