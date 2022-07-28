🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Судувы» + победа «Мольде». Средний кэф – 2.25!
Готов к Лиге Конференций? Тогда используй бонус до 8000 рублей на любой матч уже сейчас!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!
«Габала» – «Фехервар»
⏰ 19:00
Ставка: Х за 3.40
- «Габала» сыграла вничью в 7 из последних 11 домашних матчей.
«Маккаби» Нетанья – «Истанбул»
⏰ 19:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.89
- В последних 3 матчах «Истанбула» забивают обе команды.
«Эльфсборг» – «Мольде»
⏰ 19:45
Ставка: П2 за 2.62
- «Мольде» победил в 14 из последних 17 матчей.
«Нефтчи» – «Арис» Лимасол
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.65
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Нефтчи» было забито 2 и менее мячей.
«Виборг» – «Судува»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Судувы» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.