🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (да) в матче «Бавария» – «Герта» + ИТ «Ливерпуля». Средний кэф – 2.12!
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Вот и наступили выходные! Спешим напомнить, что сегодня нас ждут два топ-матча в АПЛ, а также пройдут игры во всех европейских чемпионатах.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.81 до 2.61!
«Манчестер Сити» – «Арсенал»
⏰ 14:30
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.89
- «Сити» не пропускает от «Арсенала» в 4-х матчах подряд.
«Ливерпуль» – «Челси»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.38
- «Ливерпуль» забивает более 1 мяча в 7-ми матчах подряд.
«Бавария» – «Герта»
⏰ 19:30
Ставка: Обе забьют (да) за 1.81
- В последних 5-ти гостевых матчах «Герты» забивают обе команды.
«Ювентус» – «Эмполи»
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.61
- В последних 4-х очных встречах на поле «Ювентуса» забивалось 2 и менее мячей.
«Бетис» – «Реал»
⏰ 23:00
Ставка: 1Х за 1.91
- «Бетис» не проигрывает на протяжении 13-ти матчей.
💥 Средний кэф – 2.12!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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