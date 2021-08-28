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Вот и наступили выходные! Спешим напомнить, что сегодня нас ждут два топ-матча в АПЛ, а также пройдут игры во всех европейских чемпионатах.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.81 до 2.61!

⏰ 14:30

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.89

«Сити» не пропускает от «Арсенала» в 4-х матчах подряд.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.38

«Ливерпуль» забивает более 1 мяча в 7-ми матчах подряд.

⏰ 19:30

Ставка: Обе забьют (да) за 1.81

В последних 5-ти гостевых матчах «Герты» забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.61

В последних 4-х очных встречах на поле «Ювентуса» забивалось 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: 1Х за 1.91

«Бетис» не проигрывает на протяжении 13-ти матчей.

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!