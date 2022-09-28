Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа ЦСКА + голы «Краснодара». Средний кэф – 1.90!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!

«Урал» – «Торпедо»

⏰ 15:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.13

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Урала». 

«Оренбург» – «Динамо»

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей «Динамо». 

«Химки» – «Локомотив»

⏰ 17:30

Ставка: 1Х за 1.75

  • «Локомотив» проигрывает в 3 гостевых матчах Кубка России кряду. 

ЦСКА – «Сочи»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.26

  • ЦСКА побеждает в 4 из 5 последних игр. 

«Краснодар» – «Нижний Новгород»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63

  • В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем по 2 гола за матч.

💥 Средний кэф – 1.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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