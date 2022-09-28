Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!

⏰ 15:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.13

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Урала».

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей «Динамо».

⏰ 17:30

Ставка: 1Х за 1.75

«Локомотив» проигрывает в 3 гостевых матчах Кубка России кряду.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.26

ЦСКА побеждает в 4 из 5 последних игр.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63

В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем по 2 гола за матч.

💥 Средний кэф – 1.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!