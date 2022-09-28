🔥 5 трендов на сегодня: победа ЦСКА + голы «Краснодара». Средний кэф – 1.90!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!
«Урал» – «Торпедо»
⏰ 15:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.13
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Урала».
«Оренбург» – «Динамо»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей «Динамо».
«Химки» – «Локомотив»
⏰ 17:30
Ставка: 1Х за 1.75
- «Локомотив» проигрывает в 3 гостевых матчах Кубка России кряду.
ЦСКА – «Сочи»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.26
- ЦСКА побеждает в 4 из 5 последних игр.
«Краснодар» – «Нижний Новгород»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63
- В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем по 2 гола за матч.
💥 Средний кэф – 1.90!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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