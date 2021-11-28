🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Монпелье» + ОЗ в матче «Милана». Средний кэф – 1.99!
Завершаем насыщенные выходные анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.63 до 2.49!
«Милан» – «Сассуоло»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.63
- В последних 3 матчах «Милана» забивают обе команды.
«Монпелье» – «Лион»
⏰ 19:00
Ставка: 1Х за 2.27
- «Монпелье» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей.
«Челси» – «МЮ»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.79
- В каждом из последних 4 выездных матчей «МЮ» было забито более 2 мячей.
«Лейпциг» – «Байер»
⏰ 19:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.49
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Реал» – «Севилья»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.81
- В последних 3 матчах «Реала» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.99!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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