Завершаем насыщенные выходные анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.63 до 2.49!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.63

В последних 3 матчах «Милана» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 2.27

«Монпелье» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.79

В каждом из последних 4 выездных матчей «МЮ» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.49

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.81

В последних 3 матчах «Реала» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!