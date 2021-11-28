Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Монпелье» + ОЗ в матче «Милана». Средний кэф – 1.99!

автор Николай Караман

Завершаем насыщенные выходные анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.63 до 2.49!

«Милан» – «Сассуоло»

17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.63

  • В последних 3 матчах «Милана» забивают обе команды.

«Монпелье» – «Лион»

19:00

Ставка: 1Х за 2.27

  • «Монпелье» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей.

«Челси» – «МЮ»

19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.79 

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «МЮ» было забито более 2 мячей.

«Лейпциг» – «Байер»

19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.49

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Реал» – «Севилья»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.81

  • В последних 3 матчах «Реала» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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