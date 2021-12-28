🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Тоттенхэма» + голы в матче «Уотфорда». Средний кэф – 2.24!
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Очередной тур АПЛ и чемпионат Португалии: на что можно поставить во вторник?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.28!
«Уотфорд» – «Вест Хэм»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 5 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96
- «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Кристал Пэлас» – «Норвич»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.00
- В последних 3 матчах на поле «Кристал Пэлас» забивают обе команды.
«Тондела» – «Жил Висенте»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.16
- «Тондела» проиграла в 10 из последних 13 матчей.
«Маритиму» – «Визела»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.28
- «Визела» сыграла вничью в 7 из последних 11 матчей.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Ставка Удача
57.3% WR-2.7% ROI