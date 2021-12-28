Очередной тур АПЛ и чемпионат Португалии: на что можно поставить во вторник?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.28!

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

В каждом из последних 5 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96

«Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

В последних 3 матчах на поле «Кристал Пэлас» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.16

«Тондела» проиграла в 10 из последних 13 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.28

«Визела» сыграла вничью в 7 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!