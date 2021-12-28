Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Тоттенхэма» + голы в матче «Уотфорда». Средний кэф – 2.24!

автор Николай Караман

Забирай скорее бонус до 30 000 рублей и ставь на любой матч сегодняшнего дня!

Очередной тур АПЛ и чемпионат Португалии: на что можно поставить во вторник?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.28!

«Уотфорд» – «Вест Хэм»

18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

  • В каждом из последних 5 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

18:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96

  • «Тоттенхэм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Кристал Пэлас» – «Норвич»

18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

  • В последних 3 матчах на поле «Кристал Пэлас» забивают обе команды.

«Тондела» – «Жил Висенте»

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.16

  • «Тондела» проиграла в 10 из последних 13 матчей.

«Маритиму» – «Визела»

22:00

Ставка: Ничья за 3.28

  • «Визела» сыграла вничью в 7 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Ставка Удача
57.3% WR-2.7% ROI
Уотфорд Вест_-Хэм инд тотл 2=1
Ответить