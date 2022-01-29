Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.40!

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.50

В 4 из 5 последних личных встречах команда зафиксирована ничья.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (3) за 3.26

В последних 5 играх «Фулхэм» забивает по 4,60 гола за матч.

⏰ 18:00

Ставка: П2 за 2.21

«Миллуолл» проигрывает в 4 матчах подряд.

⏰ 18:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.31

Ставка заходила в 3 из 5 последних игр «Нанси».

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.73

«Марсель» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.60!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!