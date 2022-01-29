🔥 5 трендов на сегодня: голы «Фулхэма» + победа «Нанта». Средний кэф – 2.60!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.77 до 3.40!
«Панатинаикос» – «Астерас»
⏰ 16:00
Ставка: Х за 3.50
- В 4 из 5 последних личных встречах команда зафиксирована ничья.
«Фулхэм» — «Блэкпул»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1Б (3) за 3.26
- В последних 5 играх «Фулхэм» забивает по 4,60 гола за матч.
«Миллуолл» – «Вест Бромвич»
⏰ 18:00
Ставка: П2 за 2.21
- «Миллуолл» проигрывает в 4 матчах подряд.
«Нанси» – «Амьен»
⏰ 18:15
Ставка: ТБ (2,5) за 2.31
- Ставка заходила в 3 из 5 последних игр «Нанси».
«Марсель» – «Монпелье»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.73
- «Марсель» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.60!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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