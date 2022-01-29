Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Фулхэма» + победа «Нанта». Средний кэф – 2.60!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.40!

«Панатинаикос» – «Астерас»

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.50

  • В 4 из 5 последних личных встречах команда зафиксирована ничья. 

«Фулхэм» — «Блэкпул»

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (3) за 3.26

  • В последних 5 играх «Фулхэм» забивает по 4,60 гола за матч.

«Миллуолл» – «Вест Бромвич»

⏰ 18:00

Ставка: П2 за 2.21

  • «Миллуолл» проигрывает в 4 матчах подряд. 

«Нанси» – «Амьен»

⏰ 18:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.31

  • Ставка заходила в 3 из 5 последних игр «Нанси».

«Марсель» – «Монпелье»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.73

  • «Марсель» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.60!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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