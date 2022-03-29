Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.08!

⏰ 16:45

Ставка: Ничья за 3.14

Ирак сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

⏰ 20:00

Ставка: Второй тайм: Х2 за 1.89

Египет не проигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.99

В последних 3 выездных матчах Австралии забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 2.54

Польша победила в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 6 домашних матчей Португалии было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!