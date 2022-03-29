Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа Польши + непроигрыш Египта. Средний кэф – 2.25!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.08!

Сирия – Ирак

16:45

Ставка: Ничья за 3.14

  • Ирак сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

Сенегал – Египет

20:00

Ставка: Второй тайм: Х2 за 1.89

  • Египет не проигрывает на протяжении 7 матчей.

Саудовская Аравия – Австралия

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.99

  • В последних 3 выездных матчах Австралии забивают обе команды.

Польша – Швеция

21:45

Ставка: П1 за 2.54

  • Польша победила в 5 из последних 7 матчей.

Португалия – Северная Македония

21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 6 домашних матчей Португалии было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Саня Санёк Александр
51.7% WR-4.37% ROI
Польша не зайдет
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