🔥 5 трендов на сегодня: победа Польши + непроигрыш Египта. Средний кэф – 2.25!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.08!
Сирия – Ирак
⏰ 16:45
Ставка: Ничья за 3.14
- Ирак сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
Сенегал – Египет
⏰ 20:00
Ставка: Второй тайм: Х2 за 1.89
- Египет не проигрывает на протяжении 7 матчей.
Саудовская Аравия – Австралия
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.99
- В последних 3 выездных матчах Австралии забивают обе команды.
Польша – Швеция
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 2.54
- Польша победила в 5 из последних 7 матчей.
Португалия – Северная Македония
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 6 домашних матчей Португалии было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Саня Санёк Александр
51.7% WR-4.37% ROI