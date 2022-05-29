Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.86!

⏰ 15:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

В каждом из последних 5 домашних матчей «АЗ» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86

«Мольде» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 3.86

«Акюрейри» победил в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: 1Х за 2.21

«Спортинг Хихон» не проигрывает дома «Лас-Пальмасу» на протяжении 6 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 5 матчей «Тенерифе» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!