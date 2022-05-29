🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «АЗ» + ИТ «Мольде». Средний кэф – 2.38!
Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на любой сегодняшний матч!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.86!
«АЗ» – «Витесс»
⏰ 15:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 5 домашних матчей «АЗ» было забито более 2 мячей.
«Мольде» – «Буде-Глимт»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86
- «Мольде» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
«Викингур» – «Акюрейри»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 3.86
- «Акюрейри» победил в 5 из последних 7 матчей.
«Спортинг Хихон» – «Лас-Пальмас»
⏰ 21:00
Ставка: 1Х за 2.21
- «Спортинг Хихон» не проигрывает дома «Лас-Пальмасу» на протяжении 6 матчей.
«Тенерифе» – «Картахена»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 5 матчей «Тенерифе» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.38!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.