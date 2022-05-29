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🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «АЗ» + ИТ «Мольде». Средний кэф – 2.38!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.86!

«АЗ» – «Витесс»

15:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «АЗ» было забито более 2 мячей.

«Мольде» – «Буде-Глимт»

19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86

  • «Мольде» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

«Викингур» – «Акюрейри»

19:30

Ставка: П2 за 3.86

  • «Акюрейри» победил в 5 из последних 7 матчей.

«Спортинг Хихон» – «Лас-Пальмас»

21:00

Ставка: 1Х за 2.21

  • «Спортинг Хихон» не проигрывает дома «Лас-Пальмасу» на протяжении 6 матчей.

«Тенерифе» – «Картахена»

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 5 матчей «Тенерифе» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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