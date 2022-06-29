🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Смухи» + Ничья в Беларуси. Средний кэф – 2.34!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.84 до 3.24!
«Сурхан» – «Нефтчи» Фергана
⏰ 17:00
Ставка: Ничья за 3.24
- Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Нефтчи».
БАТЭ – «Слуцк»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.09
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Слуцка» было забито 2 и менее мячей.
«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»
⏰ 20:00
Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.19
- «Гомель» сыграл вничью в первом тайме в 6 матчах кряду.
«Пирамидс» – «ЕНППИ»
⏰ 20:00
Ставка: Х2 за 2.32
- «ЕНППИ» не проигрывает на выезде на протяжении 6 матчей.
«Смуха» – «Аль-Ахли
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.84
- В последних 5 матчах «Смухи» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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