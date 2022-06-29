Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.84 до 3.24!

⏰ 17:00

Ставка: Ничья за 3.24

Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Нефтчи».

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.09

В каждом из последних 4 выездных матчей «Слуцка» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.19

«Гомель» сыграл вничью в первом тайме в 6 матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.32

«ЕНППИ» не проигрывает на выезде на протяжении 6 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

В последних 5 матчах «Смухи» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!