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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Смухи» + Ничья в Беларуси. Средний кэф – 2.34!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.84 до 3.24!

«Сурхан» – «Нефтчи» Фергана

⏰ 17:00

Ставка: Ничья за 3.24

  • Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Нефтчи».

БАТЭ – «Слуцк»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.09

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Слуцка» было забито 2 и менее мячей.

«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.19

  • «Гомель» сыграл вничью в первом тайме в 6 матчах кряду.

«Пирамидс» – «ЕНППИ»

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.32

  • «ЕНППИ» не проигрывает на выезде на протяжении 6 матчей.

«Смуха» – «Аль-Ахли

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

  • В последних 5 матчах «Смухи» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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