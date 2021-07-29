🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Кешли» + «оз:нет» в матче «Шахтер» Караганда – «Стяуа». Средний кэф – 2.14!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом 1000 рублей от Winline!
Второй квалификационный раунд ЛЧ закончен, настала очередь Лиги Конференций! Будут ли сегодняшние матчи такими же яркими, как и матчи ЛЧ? Узнаем уже сегодня!
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.57 до 3.20!
«Шахтер» Караганда – «Стяуа»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.94
- Как минимум одна команда не забивала в 7 из 8 последних матчей «Стяуы» в еврокубках.
«Лиепая» – ЦСКА София
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.81
- Не больше двух голов забивалось в 5 из 6 последних матчей «Лиепаи».
«Кешля» – «Сочи»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1М (1) за 1.57
- Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Кешли».
БАТЭ – «Динамо» Батуми
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20
- «Динамо» забивало минимум 2 мяча в 6 из 7 предыдущих матчей.
«ДАК» – «Партизан»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Нет за 2.17
- Как минимум одна команда не забивала в 6 последних матчах «Партизана».
💥 Средний кэф – 2.14!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.