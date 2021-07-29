Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Кешли» + «оз:нет» в матче «Шахтер» Караганда – «Стяуа». Средний кэф – 2.14!

автор Николай Караман

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Второй квалификационный раунд ЛЧ закончен, настала очередь Лиги Конференций! Будут ли сегодняшние матчи такими же яркими, как и матчи ЛЧ? Узнаем уже сегодня! 

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.57 до 3.20!

«Шахтер» Караганда – «Стяуа»

16:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.94

  • Как минимум одна команда не забивала в 7 из 8 последних матчей «Стяуы» в еврокубках.

«Лиепая» – ЦСКА София

17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

  • Не больше двух голов забивалось в 5 из 6 последних матчей «Лиепаи».

«Кешля» – «Сочи»

19:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.57

  • Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Кешли».

БАТЭ – «Динамо» Батуми

20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20

  • «Динамо» забивало минимум 2 мяча в 6 из 7 предыдущих матчей.

«ДАК» – «Партизан»

21:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.17

  • Как минимум одна команда не забивала в 6 последних матчах «Партизана».

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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