Второй квалификационный раунд ЛЧ закончен, настала очередь Лиги Конференций! Будут ли сегодняшние матчи такими же яркими, как и матчи ЛЧ? Узнаем уже сегодня!

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.57 до 3.20!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.94

Как минимум одна команда не забивала в 7 из 8 последних матчей «Стяуы» в еврокубках.

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

Не больше двух голов забивалось в 5 из 6 последних матчей «Лиепаи».

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.57

Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Кешли».

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20

«Динамо» забивало минимум 2 мяча в 6 из 7 предыдущих матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.17

Как минимум одна команда не забивала в 6 последних матчах «Партизана».

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!