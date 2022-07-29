Готовишься к топ-матчам выходных? Тогда используй бонус до 8000 рублей на любой матч уже сейчас!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 4.05!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.81

Ставка сыграла в 5 последних матчах «Штутгарта».

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (3,5) за 1.96

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Карлсруэ».

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.83

Ставка зашла в 4 матчах «Слуцка» кряду.

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.62

«Легия» побеждает в 3 из 5 последних очных игр в чемпионате.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 4.05

Ничья зафиксирована в 4 из 5 последних матчей «Юниона».

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!