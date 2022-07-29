🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Карлсруэ» + победа «Легии». Средний кэф – 2.45!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.81 до 4.05!
«Динамо» Дрезден – «Штутгарт»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.81
- Ставка сыграла в 5 последних матчах «Штутгарта».
«Нойштрелиц» – «Карлсруэ»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (3,5) за 1.96
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Карлсруэ».
«Шахтер» Солигорск – «Слуцк»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.83
- Ставка зашла в 4 матчах «Слуцка» кряду.
«Краковия» – «Легия»
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 2.62
- «Легия» побеждает в 3 из 5 последних очных игр в чемпионате.
«Юнион Сент-Жиллуа» – «Шарлеруа»
⏰ 21:45
Ставка: Х за 4.05
- Ничья зафиксирована в 4 из 5 последних матчей «Юниона».
💥 Средний кэф – 2.45!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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