Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Карлсруэ» + победа «Легии». Средний кэф – 2.45!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 4.05!

«Динамо» Дрезден – «Штутгарт»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.81

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах «Штутгарта».

«Нойштрелиц»  – «Карлсруэ»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (3,5) за 1.96

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Карлсруэ». 

«Шахтер» Солигорск – «Слуцк»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.83

  • Ставка зашла в 4 матчах «Слуцка» кряду. 

«Краковия» – «Легия»

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.62

  • «Легия» побеждает в 3 из 5 последних очных игр в чемпионате. 

«Юнион Сент-Жиллуа» – «Шарлеруа»

⏰ 21:45

Ставка: Х за 4.05

  • Ничья зафиксирована в 4 из 5 последних матчей «Юниона». 

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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