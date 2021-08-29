Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (да) в матче «Реймс» – «ПСЖ» + «Барселона» не пропустит. Средний кэф – 2.06!

автор Данил Симонов

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Воскресенье! Сегодня топ-чемпионаты проведут заключительные игры перед матчами сборных. Ждать ли нам сенсаций? 

 Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.87 до 2.34!

«Тоттенхэм» – «Уотфорд»

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.03

  • В 5-ти из 6-ти последних очных играх команды обменивались голами.

«Барселона» – «Хетафе»

⏰ 18:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.05

  • «Хетафе» не забивает в 4-х последних выездных матчах.

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

⏰ 18:30

Ставка: Обе забьют (да) за 1.87

  • В последних 7-ми матчах «МЮ» забивают обе команды.

«Милан» – «Кальяри»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.34

  • «Милан» не пропускает от «Кальяри» в 5-ти матчах подряд

«Реймс» – «ПСЖ»

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 2.02

  • В последних 3-х матчах «ПСЖ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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