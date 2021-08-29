🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (да) в матче «Реймс» – «ПСЖ» + «Барселона» не пропустит. Средний кэф – 2.06!
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Воскресенье! Сегодня топ-чемпионаты проведут заключительные игры перед матчами сборных. Ждать ли нам сенсаций?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.87 до 2.34!
«Тоттенхэм» – «Уотфорд»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.03
- В 5-ти из 6-ти последних очных играх команды обменивались голами.
«Барселона» – «Хетафе»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.05
- «Хетафе» не забивает в 4-х последних выездных матчах.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»
⏰ 18:30
Ставка: Обе забьют (да) за 1.87
- В последних 7-ми матчах «МЮ» забивают обе команды.
«Милан» – «Кальяри»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.34
- «Милан» не пропускает от «Кальяри» в 5-ти матчах подряд
«Реймс» – «ПСЖ»
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 2.02
- В последних 3-х матчах «ПСЖ» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.06!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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