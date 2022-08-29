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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 3.48!

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.48

«Олимпиакос» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 19:15

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.67

В последних 5 играх «Фенербахче» забивает в среднем по 3,40 гола за матч.

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.10

«Кадис» проигрывает в 5 матчах кряду.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

«Низ» сыграл в 4 последних встречах «Каза Пии».

⏰ 23:15

Ставка: Х2 за 1.54

«Жил Висенте» не проигрывает в 7 очных встречах подряд.

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!