🔥 5 трендов на сегодня: победа «Атлетика» + ничья «Олимпиакоса». Средний кэф – 2.30!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.54 до 3.48!
«Астерас» – «Олимпиакос»
⏰ 19:00
Ставка: Х за 3.48
- «Олимпиакос» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.
«Коньяспор» – «Фенербахче»
⏰ 19:15
Ставка: ИТ2Б (2) за 2.67
- В последних 5 играх «Фенербахче» забивает в среднем по 3,40 гола за матч.
«Кадис» – «Атлетик»
⏰ 21:00
Ставка: П2 за 2.10
- «Кадис» проигрывает в 5 матчах кряду.
«Витория Гимараэш» – «Каза Пия»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- «Низ» сыграл в 4 последних встречах «Каза Пии».
«Визела» – «Жил Висенте»
⏰ 23:15
Ставка: Х2 за 1.54
- «Жил Висенте» не проигрывает в 7 очных встречах подряд.
💥 Средний кэф – 2.30!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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