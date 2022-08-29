Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Атлетика» + ничья «Олимпиакоса». Средний кэф – 2.30!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 3.48!

«Астерас» – «Олимпиакос»

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.48

  • «Олимпиакос» играет вничью в 3 из 5 последних матчей. 

«Коньяспор» – «Фенербахче»

⏰ 19:15

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.67

  • В последних 5 играх «Фенербахче» забивает в среднем по 3,40 гола за матч.

«Кадис» – «Атлетик»

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.10

  • «Кадис» проигрывает в 5 матчах кряду.

«Витория Гимараэш» – «Каза Пия»

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • «Низ» сыграл в 4 последних встречах «Каза Пии». 

«Визела» – «Жил Висенте»

⏰ 23:15

Ставка: Х2 за 1.54

  • «Жил Висенте» не проигрывает в 7 очных встречах подряд. 

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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