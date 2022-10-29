🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Севильи» + ТМ в Италии». Средний кэф – 2.08!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 2.32!
«Кадис» – «Атлетико»
⏰ 17:15
Ставка: ОЗ: Да за 2.26
- В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.
«Локомотив» – ЦСКА
⏰ 19:00
Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.32
- В последних 7 матчах «Локомотив» забивает ЦСКА в первом тайме.
«Лечче» – «Ювентус»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.74
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.
«Фулхэм» – «Эвертон»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.91
- В каждом из последних 10 матчей «Фулхэма» было забито более 2 мячей.
«Севилья» – «Райо Вальекано»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.17
- «Севилья» забивает более 1 мяча «Райо Вальекано» в 7 последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 2.08!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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