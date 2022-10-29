Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Севильи» + ТМ в Италии». Средний кэф – 2.08!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 2.32!

«Кадис» – «Атлетико»

⏰ 17:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.26

  • В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.

«Локомотив» – ЦСКА

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.32

  • В последних 7 матчах «Локомотив» забивает ЦСКА в первом тайме.

«Лечче» – «Ювентус»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

  • В каждом из последних 5 выездных матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

«Фулхэм» – «Эвертон»

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.91

  • В каждом из последних 10 матчей «Фулхэма» было забито более 2 мячей.

«Севилья» – «Райо Вальекано»

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.17

  • «Севилья» забивает более 1 мяча «Райо Вальекано» в 7 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.08!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
49.1% WR-4.83% ROI
Зайдут , и Локомотив п1. и т.б.1.5 - обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(-1.5) ЦСКА п2. и т.б.2.5 - обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(-1.5) Ювентус п2. и т.б.2.5 - обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(-1.5) Эвертон п2. и т.б.2.5 - обе.заб.- 03.- Да. или ничья. и фора(-1.5)
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