Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 2.32!

⏰ 17:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.26

В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.32

В последних 7 матчах «Локомотив» забивает ЦСКА в первом тайме.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

В каждом из последних 5 выездных матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.91

В каждом из последних 10 матчей «Фулхэма» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.17

«Севилья» забивает более 1 мяча «Райо Вальекано» в 7 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.08!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!