Начинаем насыщенную на события неделю анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.71 до 3.64!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.71

«Спартак» забивает 1 и менее мячей в 7 последних выездных матчах.

⏰ 19:00

Ставка: Ничья за 3.64

«Арсенал» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.85

«Эльче» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.39

В каждом из последних 4 выездных матчей «Жироны» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.04

В последних 3 выездных матчах «Санта-Клары» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!