Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Осасуны» + ОЗ в матче «Эшторила». Средний кэф – 2.32!

автор Николай Караман

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Начинаем насыщенную на события неделю анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.71 до 3.64!

«Уфа» – «Спартак»

17:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.71

  • «Спартак» забивает 1 и менее мячей в 7 последних выездных матчах.

«Арсенал» Тула – «Локомотив»

19:00

Ставка: Ничья за 3.64

  • «Арсенал» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

«Осасуна» – «Эльче»

23:00

Ставка: П1 за 1.85 

  • «Эльче» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.

«Эйбар» – «Жирона»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.39

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Жироны» было забито более 2 мячей.

«Эшторил» – «Санта-Клара»

23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.04

  • В последних 3 выездных матчах «Санта-Клары» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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