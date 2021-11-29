🔥 5 трендов на сегодня: победа «Осасуны» + ОЗ в матче «Эшторила». Средний кэф – 2.32!
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Начинаем насыщенную на события неделю анализом очередной порцией лучших трендов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.71 до 3.64!
«Уфа» – «Спартак»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.71
- «Спартак» забивает 1 и менее мячей в 7 последних выездных матчах.
«Арсенал» Тула – «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: Ничья за 3.64
- «Арсенал» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
«Осасуна» – «Эльче»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.85
- «Эльче» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.
«Эйбар» – «Жирона»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.39
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Жироны» было забито более 2 мячей.
«Эшторил» – «Санта-Клара»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ: Да за 2.04
- В последних 3 выездных матчах «Санта-Клары» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.32!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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