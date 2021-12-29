Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Белененсеш» + голы в матче «Витории». Средний кэф – 2.43!

автор Николай Караман

Забирай скорее бонус до 30 000 рублей и ставь на любой матч сегодняшнего дня!

Очередной тур АПЛ и чемпионат Португалии: на что можно поставить в среду?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.80 до 4.75!

«Фамаликан» – «Белененсеш»

20:00

Ставка: Х2 за 1.87

  • «Фамаликан» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«Витория Гимараэш» – «Боавишта»

22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.88

  • В последних 4 матчах на поле «Витории Гимараэш» забивают обе команды.

«Челси» – «Брайтон»

22:30

Ставка: Ничья за 4.75

  • «Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 12 матчей.

«Блэкпул» – «Мидлсбро»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.80

  • В каждом из последних 4 матчей «Мидлсбро» было забито 2 и менее мячей.

«Блэкберн» – «Барнсли»

22:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.85

  • «Блэкберн» победил в 5 последних матчах Чемпионшипа всухую.

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.