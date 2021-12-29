🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Белененсеш» + голы в матче «Витории». Средний кэф – 2.43!
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😍 Кэфы от 1.80 до 4.75!
«Фамаликан» – «Белененсеш»
⏰ 20:00
Ставка: Х2 за 1.87
- «Фамаликан» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«Витория Гимараэш» – «Боавишта»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.88
- В последних 4 матчах на поле «Витории Гимараэш» забивают обе команды.
«Челси» – «Брайтон»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 4.75
- «Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 12 матчей.
«Блэкпул» – «Мидлсбро»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.80
- В каждом из последних 4 матчей «Мидлсбро» было забито 2 и менее мячей.
«Блэкберн» – «Барнсли»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.85
- «Блэкберн» победил в 5 последних матчах Чемпионшипа всухую.
💥 Средний кэф – 2.43!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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