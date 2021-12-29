Очередной тур АПЛ и чемпионат Португалии: на что можно поставить в среду?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.80 до 4.75!

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 1.87

«Фамаликан» не выигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.88

В последних 4 матчах на поле «Витории Гимараэш» забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 4.75

«Брайтон» сыграл вничью в 8 из последних 12 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.80

В каждом из последних 4 матчей «Мидлсбро» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.85

«Блэкберн» победил в 5 последних матчах Чемпионшипа всухую.

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!