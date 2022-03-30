🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Персебаи» + Голы в Италии. Средний кэф – 2.05!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 2.20!
«Палермо» – «Таранто»
⏰ 15:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.20
- В последних 4 матчах «Палермо» забивают обе команды.
«Персебая» – «Борнео»
⏰ 16:45
Ставка: П1 за 2.18
- «Персебая» одержала победу в 9 из последних 12 домашних матчей.
«Пичерно» – «Кампобассо»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Пичерно» было забито 2 и менее мячей.
«Линарес» – «Атлетико»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.20
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Атлетико» было забито более 2 мячей.
«Реал» Мадрид Б – «УКАМ» Мурсия
⏰ 21:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.97
- В последних 3 матчах Мурсии забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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otihanov969
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