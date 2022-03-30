Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.20!

⏰ 15:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

В последних 4 матчах «Палермо» забивают обе команды.

⏰ 16:45

Ставка: П1 за 2.18

«Персебая» одержала победу в 9 из последних 12 домашних матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 4 домашних матчей «Пичерно» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.20

В каждом из последних 5 выездных матчей «Атлетико» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

В последних 3 матчах Мурсии забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!