Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Персебаи» + Голы в Италии. Средний кэф – 2.05!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.20!

«Палермо» – «Таранто»

15:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

  • В последних 4 матчах «Палермо» забивают обе команды.

«Персебая» – «Борнео»

16:45

Ставка: П1 за 2.18

  • «Персебая» одержала победу в 9 из последних 12 домашних матчей.

«Пичерно» – «Кампобассо»

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Пичерно» было забито 2 и менее мячей.

«Линарес» – «Атлетико»

21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.20

  • В каждом из последних 5 выездных матчей «Атлетико» было забито более 2 мячей.

«Реал» Мадрид Б – «УКАМ» Мурсия

21:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

  • В последних 3 матчах Мурсии забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
otihanov969
50% WR0.46% ROI
нет
Ответить