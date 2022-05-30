Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.74 до 3.66!

⏰ 15:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.74

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «КТП» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: Ничья за 3.66

«Гроруд» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 2.83

«Бранн» не выигрывает у «Мьондалена» на протяжении 7 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

«Утсиктен» забивает более 1 мяча в 8 матчах кряду.

⏰ 23:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.82

В последних 5 матчах «Альянса Атлетико» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!