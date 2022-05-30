🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Устсиктена» + Непроигрыш «Мьондалена». Средний кэф – 2.40!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 3.66!
«КТП» – «Экеняс»
⏰ 15:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.74
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «КТП» было забито более 2 мячей.
«Гроруд» – «Стьердальс-Блинк»
⏰ 19:00
Ставка: Ничья за 3.66
- «Гроруд» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.
«Бранн» – «Мьондален»
⏰ 19:00
Ставка: Х2 за 2.83
- «Бранн» не выигрывает у «Мьондалена» на протяжении 7 матчей.
«Утсиктен» – «Skövde AIK»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94
- «Утсиктен» забивает более 1 мяча в 8 матчах кряду.
«Спорт Уанкайо» – «Альянса Атлетико»
⏰ 23:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.82
- В последних 5 матчах «Альянса Атлетико» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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