Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Устсиктена» + Непроигрыш «Мьондалена». Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.66!

«КТП» – «Экеняс»

15:30

Ставка: ТБ (2,5)  за 1.74

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «КТП» было забито более 2 мячей.

«Гроруд» – «Стьердальс-Блинк»

19:00

Ставка: Ничья за 3.66

  • «Гроруд» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

«Бранн» – «Мьондален»

19:00

Ставка: Х2 за 2.83

  • «Бранн» не выигрывает у «Мьондалена» на протяжении 7 матчей.

«Утсиктен» – «Skövde AIK»

20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

  • «Утсиктен» забивает более 1 мяча в 8 матчах кряду.

«Спорт Уанкайо» – «Альянса Атлетико»

23:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.82

  • В последних 5 матчах «Альянса Атлетико» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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