🔥 3 тренда на сегодня: голы в матче «Форталезы» и «Шапекоэнсе» + фора «Мольде». Средний кэф – 2.08!
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Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.53 до 2.40!
«Мольде» – «Стремсгодсет»
⏰ 19:00
Ставка: Ф1(-2) за 2.32
- Ставка сыграла в 3 из 6 последних очных матчей.
«Флора» – «Пайде»
⏰ 20:00
Ставка: Первый гол: «Флора» за 1.53
- В последних 9 матчах «Флора» забивает первой.
«Форталеза» – «Шапекоэнсе»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.40
- Ставка сыграла в четырех последних матчах «Шапекоэнсе».
💥 Средний кэф – 2.08!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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