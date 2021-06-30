Betting Insider

🔥 3 тренда на сегодня: голы в матче «Форталезы» и «Шапекоэнсе» + фора «Мольде». Средний кэф – 2.08!

автор Николай Караман

Ставишь на сегодняшние матчи? Получи бонус до 1000 рублей от BetBoom!

Пока Евро-2020 взяло небольшую паузу, снова ставим на национальные чемпионаты!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.40!

«Мольде» – «Стремсгодсет»

19:00

Ставка: Ф1(-2) за 2.32

  • Ставка сыграла в 3 из 6 последних очных матчей.

«Флора» – «Пайде»

20:00

Ставка: Первый гол: «Флора» за 1.53

  • В последних 9 матчах «Флора» забивает первой.

«Форталеза» – «Шапекоэнсе»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.40

  • Ставка сыграла в четырех последних матчах «Шапекоэнсе».

💥 Средний кэф – 2.08!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.