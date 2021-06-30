Пока Евро-2020 взяло небольшую паузу, снова ставим на национальные чемпионаты!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.40!

⏰ 19:00

Ставка: Ф1(-2) за 2.32

Ставка сыграла в 3 из 6 последних очных матчей.

⏰ 20:00

Ставка: Первый гол: «Флора» за 1.53

В последних 9 матчах «Флора» забивает первой.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.40

Ставка сыграла в четырех последних матчах «Шапекоэнсе».

💥 Средний кэф – 2.08!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!