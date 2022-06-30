Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в Китае + голы «Атланты». Средний кэф – 2.71!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.03 до 3.40!

«Гуанчжоу» – Wuhan Three Towns FC

⏰ 12:30

Ставка: ОЗ (да) за 3.54

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей гостевой команды. 

«Хэбэй» – «Ухань»

⏰ 14:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.03

  • «Низ» сыграл в 3 из 5 последних очных игр команд. 

«Бэйцзин Гоань» – Chengdu Better City

⏰ 14:30

Ставка: Х за 3.40

  • Chendu Better City играет вничью в 4 встречах кряду. 

«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Атланта Юнайтед»

⏰ 03:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.40

  • В последних 5 играх «Атланта Юнайтед» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

«Универсидад Католика» – «Сан-Паулу»

⏰ 03:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.22

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Универсидада».  

💥 Средний кэф – 2.71!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях

Комментарии
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Griffin Kubanoid
41.5% WR-6.99% ROI
хороший прогноз
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