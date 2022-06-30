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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.03 до 3.40!

⏰ 12:30

Ставка: ОЗ (да) за 3.54

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей гостевой команды.

⏰ 14:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.03

«Низ» сыграл в 3 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 14:30

Ставка: Х за 3.40

Chendu Better City играет вничью в 4 встречах кряду.

⏰ 03:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.40

В последних 5 играх «Атланта Юнайтед» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

⏰ 03:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.22

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Универсидада».

💥 Средний кэф – 2.71!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях