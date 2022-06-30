🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в Китае + голы «Атланты». Средний кэф – 2.71!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 2.03 до 3.40!
«Гуанчжоу» – Wuhan Three Towns FC
⏰ 12:30
Ставка: ОЗ (да) за 3.54
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей гостевой команды.
«Хэбэй» – «Ухань»
⏰ 14:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.03
- «Низ» сыграл в 3 из 5 последних очных игр команд.
«Бэйцзин Гоань» – Chengdu Better City
⏰ 14:30
Ставка: Х за 3.40
- Chendu Better City играет вничью в 4 встречах кряду.
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Атланта Юнайтед»
⏰ 03:00
Ставка: ИТ2Б (1) за 2.40
- В последних 5 играх «Атланта Юнайтед» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
«Универсидад Католика» – «Сан-Паулу»
⏰ 03:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.22
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Универсидада».
💥 Средний кэф – 2.71!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях
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