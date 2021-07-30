🔥 5 трендов на сегодня: «оз:да» в матче «Крылья Советов» – «Спартак» + победа «Леха». Средний кэф – 1.88!
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Еврокубки взяли недельную паузу. Теперь мы снова ставим на национальные чемпионаты. Сегодня в России стартует второй тур РПЛ. Кроме того, пройдут игры в Польше, Беларуси и Украине.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.53 до 2.27!
«Крылья Советов» – «Спартак»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.98
- В 5 из 7 последних выездных матчей «Спартака» в чемпионате забивают обе команды.
«Арсенал» Тула – «Рубин»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Нет за 2.10
- Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних выездных матчей «Рубина».
«Львов» – «Шахтер» Донецк
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.53
- Минимум три гола забивалось в 5 из 6 последних очных матчей.
«Энергетик-БГУ» – «Рух» Брест
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (3) за 1.56
- Не больше трех голов забивалось в 7 из 8 последних домашних матчей «Энергетика» в Высшей лиге.
«Гурник» – «Лех»
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 2.27
- «Гурник» потерпел поражение в 5 из 7 последних матчей.
💥 Средний кэф – 1.88!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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