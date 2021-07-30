Еврокубки взяли недельную паузу. Теперь мы снова ставим на национальные чемпионаты. Сегодня в России стартует второй тур РПЛ. Кроме того, пройдут игры в Польше, Беларуси и Украине.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.27!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.98

В 5 из 7 последних выездных матчей «Спартака» в чемпионате забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Нет за 2.10

Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних выездных матчей «Рубина».

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

Минимум три гола забивалось в 5 из 6 последних очных матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (3) за 1.56

Не больше трех голов забивалось в 7 из 8 последних домашних матчей «Энергетика» в Высшей лиге.

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.27

«Гурник» потерпел поражение в 5 из 7 последних матчей.

💥 Средний кэф – 1.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!