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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Динамо» + победа «Мидлсбро». Средний кэф – 1.96!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.50 до 2.26!

«Факел» – «Динамо»

⏰ 15:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.90

  • В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,20 гола за игру.

«Арсенал» Тула – «Акрон»

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.04

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Арсенала». 

«Мидлсбро» – «Вест Бромвич»

⏰ 19:30

Ставка: П1 за 2.26

  • «Мидлсбро» побеждает в 4 из 5 последних матчей. 

«Сочи» – «Ахмат»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.78

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Ахмата». 

«Порту» – «Тондела»

⏰ 22:45

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.50

  • «Порту» побеждает с разницей более чем в 2 мяча в 4 очных матчах кряду. 

💥 Средний кэф – 1.96!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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