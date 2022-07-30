Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.50 до 2.26!

⏰ 15:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.90

В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,20 гола за игру.

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.04

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Арсенала».

⏰ 19:30

Ставка: П1 за 2.26

«Мидлсбро» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.78

Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Ахмата».

⏰ 22:45

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.50

«Порту» побеждает с разницей более чем в 2 мяча в 4 очных матчах кряду.

💥 Средний кэф – 1.96!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!