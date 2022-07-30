🔥 5 трендов на сегодня: голы «Динамо» + победа «Мидлсбро». Средний кэф – 1.96!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.50 до 2.26!
«Факел» – «Динамо»
⏰ 15:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.90
- В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,20 гола за игру.
«Арсенал» Тула – «Акрон»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.04
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Арсенала».
«Мидлсбро» – «Вест Бромвич»
⏰ 19:30
Ставка: П1 за 2.26
- «Мидлсбро» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
«Сочи» – «Ахмат»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.78
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Ахмата».
«Порту» – «Тондела»
⏰ 22:45
Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.50
- «Порту» побеждает с разницей более чем в 2 мяча в 4 очных матчах кряду.
💥 Средний кэф – 1.96!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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