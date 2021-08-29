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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Сарагосы» + «низ» в матче чемпионата Сербии. Средний кэф – 1.86!

автор Николай Караман

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Топовые европейские лиги взяли паузу, так как уже в среду нас ждут первые матчи осеннего цикла отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. А пока мы ставим на Сегунду и чемпионаты Сербии, Румынии и Израиля.

Мы собрали тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.68 до 2.11!

«Пролетер» – «Раднички»

18:55

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

  • Ставка сыграла в 3 из 4 последних очных матчей.

«Хапоэль Ноф-ха-Галиль» – «Хапоэль» Иерусалим

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Ноф-ха-Галиль».

«Вождовац» – «Колубара»

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.90

  • Не больше 3 голов забивалось в 4 последних очных матчах.

«Газ Метан» – «УТА»

21:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.70

  • В 4 из 7 последних матчей «УТЫ» одна из команд не забивала.

«Сарагоса» – «Картахена»

23:00

Ставка: ИТ1М (1) за 2.11

  • Ставка сыграла в 4 последних матчах «Сарагосы».

💥 Средний кэф – 1.86!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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