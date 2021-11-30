Новый тур национальных чемпионатов состоится не в привычные нам выходные, а уже сегодня! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.73 до 3.34!

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.00

В последних 6 матчах на поле «Аталанты» забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.73

В каждом из последних 6 домашних матчей «Фиорентины» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 1.92

«Ньюкасл» не выигрывает на протяжении 13 матчей.

⏰ 23:15

Ставка: Х за 3.34

«Кристал Пэлас» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

⏰ 23:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.21

В каждом из последних 6 матчей «Визелы» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!