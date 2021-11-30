🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Кристал Пэлас» + голы в матче «Фиорентины». Средний кэф – 2.24!
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Новый тур национальных чемпионатов состоится не в привычные нам выходные, а уже сегодня! Чего ждать от сегодняшних противостояний?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.73 до 3.34!
«Аталанта» – «Венеция»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.00
- В последних 6 матчах на поле «Аталанты» забивают обе команды.
«Фиорентина» – «Сампдория»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.73
- В каждом из последних 6 домашних матчей «Фиорентины» было забито более 2 мячей.
«Ньюкасл» – «Норвич»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 1.92
- «Ньюкасл» не выигрывает на протяжении 13 матчей.
«Лидс» – «Кристал Пэлас»
⏰ 23:15
Ставка: Х за 3.34
- «Кристал Пэлас» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.
«Брага» – «Визела»
⏰ 23:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.21
- В каждом из последних 6 матчей «Визелы» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Anton T
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