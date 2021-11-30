Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Кристал Пэлас» + голы в матче «Фиорентины». Средний кэф – 2.24!

автор Николай Караман

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Новый тур национальных чемпионатов состоится не в привычные нам выходные, а уже сегодня! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.73 до 3.34!

«Аталанта» – «Венеция»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.00

  • В последних 6 матчах на поле «Аталанты» забивают обе команды.

«Фиорентина» – «Сампдория»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.73

  • В каждом из последних 6 домашних матчей «Фиорентины» было забито более 2 мячей.

«Ньюкасл» – «Норвич»

23:00

Ставка: Х2 за 1.92 

  • «Ньюкасл» не выигрывает на протяжении 13 матчей.

«Лидс» – «Кристал Пэлас»

23:15

Ставка: Х за 3.34

  • «Кристал Пэлас» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

«Брага» – «Визела»

23:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.21

  • В каждом из последних 6 матчей «Визелы» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Anton T
0% WR0% ROI
Что за бредовый тренды. 5 ничьих в последних 8 матчах никакое отношение к сегодняшней игре Лидса и КП не имеют. Разные соперники, разная погода, разные установки на матч всё это влияет на исход матча.
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