Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Гойяса» + «низ» в матче «Белуиздада». Средний кэф – 2.50!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.93 до 3.38!

«Нассаджи» – «Трактор Сази»

⏰ 17:00

Ставка: П2 за 3.18

  • «Трактор Сази» побеждает в 3 из 5 последних матчей. 

«Белуиздад» – «Бискра»

⏰ 18:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

  • «Низ» заходит в 4 из 5 последних очных игр команд. 

«УТ де Кахамарка» – «Депортиво Бинасьональ»

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

  • «Верх» пробивается в 4 матчах «УТ де Кахамарка» кряду. 

«Богота» – «Форталеса»

⏰ 23:00

Ставка: Х за 3.38

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних игр «Форталесы». 

«Ред Булл Брагантино» – «Гойяс»

⏰ 03:30

Ставка: Х2 за 2.23

  • «Ред Булл Брагантино» не побеждает в 7 встречах подряд. 

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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