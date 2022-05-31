Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.93 до 3.38!

⏰ 17:00

Ставка: П2 за 3.18

«Трактор Сази» побеждает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 18:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

«Низ» заходит в 4 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

«Верх» пробивается в 4 матчах «УТ де Кахамарка» кряду.

⏰ 23:00

Ставка: Х за 3.38

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних игр «Форталесы».

⏰ 03:30

Ставка: Х2 за 2.23

«Ред Булл Брагантино» не побеждает в 7 встречах подряд.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!