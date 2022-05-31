🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Гойяса» + «низ» в матче «Белуиздада». Средний кэф – 2.50!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.93 до 3.38!
«Нассаджи» – «Трактор Сази»
⏰ 17:00
Ставка: П2 за 3.18
- «Трактор Сази» побеждает в 3 из 5 последних матчей.
«Белуиздад» – «Бискра»
⏰ 18:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.93
- «Низ» заходит в 4 из 5 последних очных игр команд.
«УТ де Кахамарка» – «Депортиво Бинасьональ»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- «Верх» пробивается в 4 матчах «УТ де Кахамарка» кряду.
«Богота» – «Форталеса»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 3.38
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних игр «Форталесы».
«Ред Булл Брагантино» – «Гойяс»
⏰ 03:30
Ставка: Х2 за 2.23
- «Ред Булл Брагантино» не побеждает в 7 встречах подряд.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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