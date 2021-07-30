Еврокубки взяли недельную паузу. Теперь мы снова ставим на национальные чемпионаты. Сегодня в России будут сыграны очередные матчи второго тура нового сезона РПЛ. Кроме того, пройдут игры и в ФНЛ и Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.58 до 2.46!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.58

«Торпедо» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.74

В последних 5 матчах, где принимает участие «Борнмут», забивают обе команды.

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.46

Как минимум 3 гола забивалось в 7 из 9 последних домашних матчей «Уфы» в РПЛ.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.80

Обе команды забивали в 6 из 8 последних домашних матчей «Сморгони» в Высшей лиге.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.82

Не больше 2 голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч на поле ЦСКА.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!