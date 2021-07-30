🔥 5 трендов на 31 июля: «низ» в матче ЦСКА – «Локомотив» + ИТ «Торпедо». Средний кэф – 1.84!
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Еврокубки взяли недельную паузу. Теперь мы снова ставим на национальные чемпионаты. Сегодня в России будут сыграны очередные матчи второго тура нового сезона РПЛ. Кроме того, пройдут игры и в ФНЛ и Беларуси.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.58 до 2.46!
«Торпедо» – «Текстильщик»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.58
- «Торпедо» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Борнмут» – «МК Донс»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.74
- В последних 5 матчах, где принимает участие «Борнмут», забивают обе команды.
«Уфа» – «Динамо»
⏰ 17:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.46
- Как минимум 3 гола забивалось в 7 из 9 последних домашних матчей «Уфы» в РПЛ.
«Сморгонь» – «Славия» Мозырь
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.80
- Обе команды забивали в 6 из 8 последних домашних матчей «Сморгони» в Высшей лиге.
ЦСКА – «Локомотив»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.82
- Не больше 2 голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч на поле ЦСКА.
💥 Средний кэф – 1.84!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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