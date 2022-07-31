🔥 5 трендов на сегодня: голы «Алании» + ничья в матче «Ростова». Средний кэф – 2.31!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.68 до 3.70!
«Пари НН» – ЦСКА
⏰ 15:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.80
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей ЦСКА.
«Крылья Советов» – «Торпедо»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.36
- Ставка заходит в 3 из 5 последних игр «Торпедо».
«Шинник» – «Балтика»
⏰ 19:00
Ставка: П2 за 2.05
- «Балтика» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.
«Ростов» – «Химки»
⏰ 20:00
Ставка: Х за 3.70
- «Химки» играют вничью в 3 из 5 последних игр.
«Алания» – «Енисей»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.68
- В последних 5 играх «Алания» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Игорь Филатов7
16.7% WR-3.46% ROI