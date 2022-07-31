Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Алании» + ничья в матче «Ростова». Средний кэф – 2.31!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.70!

«Пари НН» – ЦСКА

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.80

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей ЦСКА. 

«Крылья Советов» – «Торпедо»

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.36

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних игр «Торпедо». 

«Шинник» – «Балтика»

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 2.05

  • «Балтика» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч. 

«Ростов» – «Химки»

⏰ 20:00

Ставка: Х за 3.70

  • «Химки» играют вничью в 3 из 5 последних игр. 

«Алания» – «Енисей»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.68

  • В последних 5 играх «Алания» забивает в среднем по 1,60 гола за матч. 

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Игорь Филатов7
16.7% WR-3.46% ROI
думаю что зайдёт
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