Вот и заканчивается еще один год. Многие чемпионаты взяли паузу, однако даже 31 декабря есть на что поставить!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.00!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

В последних 3 матчах «Понферрадины» забивают обе команды.

⏰ 18:00

Ставка: Ничья за 3.00

«Аморебьета» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

⏰ 18:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.88

В последних 4 матчах «Валенсии» забивают обе команды.

⏰ 18:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.88

В каждом из последних 4 матчей «Реал Сосьедада Б» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.68

«Риу Аве» забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!