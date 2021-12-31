🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Риу Аве» + голы в матче «Валенсии». Средний кэф – 2.10!
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Вот и заканчивается еще один год. Многие чемпионаты взяли паузу, однако даже 31 декабря есть на что поставить!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.68 до 3.00!
«Реал Овьедо» – «Понферрадина»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.06
- В последних 3 матчах «Понферрадины» забивают обе команды.
«Бургос» – «Аморебьета»
⏰ 18:00
Ставка: Ничья за 3.00
- «Аморебьета» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
«Валенсия» – «Эспаньол»
⏰ 18:15
Ставка: ОЗ (да) за 1.88
- В последних 4 матчах «Валенсии» забивают обе команды.
«Эйбар» – «Реал Сосьедад Б»
⏰ 18:15
Ставка: ТМ (2,5) за 1.88
- В каждом из последних 4 матчей «Реал Сосьедада Б» было забито 2 и менее мячей.
«Риу Аве» – «Ковилья»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.68
- «Риу Аве» забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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