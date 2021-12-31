Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Риу Аве» + голы в матче «Валенсии». Средний кэф – 2.10!

автор Николай Караман

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Вот и заканчивается еще один год. Многие чемпионаты взяли паузу, однако даже 31 декабря есть на что поставить!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.00!

«Реал Овьедо» – «Понферрадина»

16:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

  • В последних 3 матчах «Понферрадины» забивают обе команды.

«Бургос» – «Аморебьета»

18:00

Ставка: Ничья за 3.00

  • «Аморебьета» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

«Валенсия» – «Эспаньол»

18:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.88

  • В последних 4 матчах «Валенсии» забивают обе команды.

«Эйбар» – «Реал Сосьедад Б»

18:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.88

  • В каждом из последних 4 матчей «Реал Сосьедада Б» было забито 2 и менее мячей.

«Риу Аве» – «Ковилья»

20:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.68

  • «Риу Аве» забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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