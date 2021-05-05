Betting Insider

8 трендов на матч «Челси» — «Реал». Средний кэф – 1.99!

автор Михаил Даньшин

Сегодня нас ждет второй ответный матч полуфинала ЛЧ. В первом матче команды сыграли 1:1. Счет на 14-й минуте открыл Пулишич, а на 29-й Бензема забил ответный гол. А кто победит сегодня?

Мы собрали тренды к главному матчу дня!

«Челси» — «Реал»

22:00

  1. ТМ (2,5) за 1.74. Ставка сыграла в последних 6 матчах «Челси» в ЛЧ;
  2. Гол Бензема за 2.50. Француз забил за «Реал» 6 голов в нынешнем сезоне ЛЧ;
  3. ОЗ: Нет за 1.84. Ставка сыграла в 8 из 11 последних играх «Челси» в ЛЧ;
  4. Гол в первом тайме за 1.47. Ставка сыграла в 9 из 12 последних матчах  «Реала» в ЛЧ;
  5. Ничья за 3.50. 4 из 6 последних матча с участием «Реала» закончились ничьей; 
  6. 2-й тайм ТМ (1,5) за 1.47. Ставка сыграла в 6 последних матчах с участием «Челси» в ЛЧ;
  7. Желтые карточки. ИТ2М (2,5) за 1.78. «Реал» не получал больше двух ЖК в последних 8 выездных матчах ЛЧ;
  8.  Удары в створ ворот. ИТ2Б (3,5) за 1.65. «Реал» наносил как минимум 4 удара в створ в 7 из 8 последних матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Реалу» не помогут Варан, Карвахаль и Лукас, а за «Челси» не сыграет Ковачич. 

Какие их трендов сегодня сыграют? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
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Иван Прекрасный
36% WR-4.5% ROI
Ну норм, че. Что-то можно взять
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Очень спорно это: тотал м. и обе з.(нет), остальное вполне проходное)))
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