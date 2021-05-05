Сегодня нас ждет второй ответный матч полуфинала ЛЧ. В первом матче команды сыграли 1:1. Счет на 14-й минуте открыл Пулишич, а на 29-й Бензема забил ответный гол. А кто победит сегодня?

Мы собрали тренды к главному матчу дня!

⏰ 22:00

ТМ (2,5) за 1.74. Ставка сыграла в последних 6 матчах «Челси» в ЛЧ; Гол Бензема за 2.50. Француз забил за «Реал» 6 голов в нынешнем сезоне ЛЧ; ОЗ: Нет за 1.84. Ставка сыграла в 8 из 11 последних играх «Челси» в ЛЧ; Гол в первом тайме за 1.47. Ставка сыграла в 9 из 12 последних матчах «Реала» в ЛЧ; Ничья за 3.50. 4 из 6 последних матча с участием «Реала» закончились ничьей; 2-й тайм ТМ (1,5) за 1.47. Ставка сыграла в 6 последних матчах с участием «Челси» в ЛЧ; Желтые карточки. ИТ2М (2,5) за 1.78. «Реал» не получал больше двух ЖК в последних 8 выездных матчах ЛЧ; Удары в створ ворот. ИТ2Б (3,5) за 1.65. «Реал» наносил как минимум 4 удара в створ в 7 из 8 последних матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Реалу» не помогут Варан, Карвахаль и Лукас, а за «Челси» не сыграет Ковачич.

Какие их трендов сегодня сыграют? Делитесь мнением в комментариях!